MacBook Air, iPad Pro 2018 und mehr: Das sind die Highlights des Apple-Events im Herbst. Apple lud ein. Um 10 Uhr in der Früh Ortszeit fand nicht etwa am Apple Campus, sondern in der Howard Gilman Oper in Brooklyn, New York, eine Präsentation des Unternehmens aus Cupertino statt. Tim Cook und weitere Verantwortliche stellten das neue MacBook Air, ein neues iPad Pro, den Apple Pencil 2 und mehr vor. Wir präsentieren alle Neuigkeiten im Überblick.