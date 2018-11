Apple-Quartalszahlen FY 18: Mit diesen Zahlen überrascht der iPhone-Hersteller Anleger und Kunden. „Vorgestern“ veranstalte der Konzern in Brooklyn, New York, ein Special-Event, auf dem er Produkte wie ein neues MacBook Air und das iPad Pro in dritter Generation der Öffentlichkeit vorstellte. Zwei Tage später gilt die Aufmerksamkeit allerdings bereits wieder dem täglichen Geschäft. Denn am heutigen Abend veröffentlichte das Unternehmen seine aktuellen Quartalszahlen für das Q4 2018. Apple verkaufte 46,89 Millionen iPhones, 5,3 Millionen Macs und konnte wieder einmal ein ordentliches Plus beim Servicegeschäft verbuchen. Apple präsentierte sein bestes viertes Quartal in der Firmengeschichte mit 62,9 Milliarden US-Dollar Umsatz.