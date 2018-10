Eine der naheliegendsten Anlaufstellen für Schutzhüllen ist der Hersteller selbst. Apple bietet unter anderem das Silikon Case für das XS (Max) an, und zwar in neun möglichen Farben.

Das sind die 22 besten Schutzhüllen für das iPhone XS (Max). Sie haben eines von Apples neuen Premium-Smartphones in diesem Jahr erworben, oder Sie haben es vor? Dann möchten wir Sie gerne über die Vielfalt an Cases zum Schutz des iPhone XS und iPhone XS Max informieren. Gefühlt gibt es „noch mehr“ Optionen als in den Jahren zuvor.