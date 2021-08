Sammler zeigt funktionsfähigen AirPower-Prototypen

Der Prototyp der AirPower-Ladematte von Giulio Zompetti scheint echt zu sein. Wenn das iPhone darauf gelegt wird, spielt es sogar eine eigene Animation für die Ladefunktion ab - die nicht zu sehen ist, wenn es auf eine normale Qi-Ladestation gelegt wird.

Wir erinnern uns: Apple hatte mit AirPower eine kabellose Ladematte für mehrere Geräte vorgestellt. Damit sollten die AirPods, die Apple Watch und das iPhone gleichermaßen aufgeladen werden, egal wo auf der Matte sie aufliegen. Apple zeigte die AirPower-Matte 2017 und wollte sie eigentlich einige Zeit später auf den Markt bringen: Daraus wurde bekanntlich nichts, bis das Unternehmen schließlich 2019 zerknirscht zugeben musste, dass die Marktreife nicht erreicht und das Produkt eingestampft werde. Den Grund dafür hat Apple nie verraten, Spezialisten gehen davon aus, dass die Ladefunktion wegen der dicht zusammenstehenden Spulen einfach zu einer großen Hitzeentwicklung geführt hat. Das hätte eigentlich einen Lüfter erfordert, doch den wollte Apple mit Sicherheit nicht einbauen.

Woher der Sammler die AirPower-Ladematte hat, ist nicht bekannt. Optisch erscheint der Prototyp ein wenig anders aus als das damals in Bildern gezeigte Endprodukt. Die Matte ist schwarz statt weiß. Zudem ist ein Metallring am Rand sichtbar.

Die Animationen in dem Tweet von Giulio Zompetti stammen von einem iPhone, auf dem iOS 13 läuft. Apple scheint also noch eine Zeitlang an AirPower gearbeitet zu haben, als das Produkt schon abgekündigt war. Gut denkbar: AirPower kommt trotzdem noch irgendwann auf den Markt.

Wärst du an einem AirPower interessiert? Hast du einen Empfehlung für eine andere Ladematte?

