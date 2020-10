PlayStation 5 erhält Apple-TV-App: Filme, Serien und Apple TV+ auf Konsolen anschauen

Sony hatte in der vergangenen Woche die neuen Menüs der PlayStation 5 gezeigt und ließ dabei allerdings einen wichtigen Bereich aus: Media. Dies holt man nun nach und kündigte zahlreiche Dienste an, die von Anfang an auf der Konsole verfügbar sein sollen. Neben Spotify, Twitch, YouTube sowie Disney+ wird auch Apples TV-App auf der neuen Plattform verfügbar sein. Dadurch kannst du nicht nur auf Apple TV+ sowie abonnierte Kanäle zugreifen, sondern du kannst auch Filme und Serien, die du in iTunes gekauft hast, ansehen oder neue Inhalte hinzukaufen oder leihen. In einem neuen Blogpost ging Sony ins Detail:

Apple TV Genießt Apple TV+, Apple TV-Kanäle, neue und beliebte Filme sowie personalisierte, kuratierte Empfehlungen in der Apple TV-App. Das heißt, dass ihr Apple-Originals wie Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso und The Morning Show über Apple TV+ genießen, Premium-Kanäle abonnieren, Filme und TV-Shows kaufen oder ausleihen und auf Einkäufe bei Apple zugreifen könnt. Die Apple TV-App wird auch auf PS4 verfügbar sein. Disney+ Der Treffpunkt für Filme, Shows, Kurzfilme und Originale von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Von Originalserien wie The Mandalorian bis hin zu Fan-Favoriten wie The Simpsons könnt ihr eure Lieblinge direkt von eurer PS5-Konsole aus ansehen. Netflix Bleibt dran an Entertainment-Hits wie Stranger Things, The Haunting of Bly Manor und mehr. Mit Tausenden von TV-Folgen und Filmen in der Netflix-Bibliothek gibt es eine große Auswahl.

Spotify Lauscht eurer Lieblingsmusik beim Spielen. So, wie auf der PS4 können Benutzer ihre Lieblingssongs als Hintergrundmusik im Spiel mit Spotify abspielen. Wählt aus mehr als 60 Millionen Songs aus, während ihr euch dem nächsten Boss stellt oder durch durch ein Open-World-Abenteuer streift. Twitch Mit dem fest integrierten Twitch-Erlebnis auf PS5 könnt ihr euer Lieblingsspiel ansehen oder direkt streamen und live über die besten Momente mit anderen Spielern in den vielen verschiedenen und dynamischen Communities chatten. YouTube Ebenfalls in eurer PS5 integriert ist die Funktion, dass ihr eure epischen Gameplay-Momente direkt auf euren YouTube-Kanal übertragen und teilen könnt. Oder lehnt euch zurück und schaut euch neue und trendige Inhalte aus der ganzen Welt an.

Übrigens soll die Apple-TV-App auch für PlayStation 4 erscheinen und später auch auf den Konsolen von Microsoft verfügbar sein. Einen Zeitplant nannte man allerdings noch nicht.