Apple TV-App kommt auf PlayStation 5 und Xbox Series

Um die eigenen Dienste für ein breites Publikum bereitzustellen, unternimmt Apple in den vergangenen Jahren so einiges. Man stattete Smart TVs mit HomeKit und AirPlay aus. Man führte auf Amazon-Geräten Apple Music sowie die Apple-TV-App ein und wird nun sogar einen Schritt weitergehen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Wie man aktuell berichtet, soll Apple sich mit den Konsolenherstellern Sony und Microsoft zusammengetan haben.

Apples TV-App für PlayStation und Xbox

Die Website Windows Central hat entdeckt, dass Xbox-Nutzer, die am Xbox Insider Beta-Programm teilnehmen, in diesen Tagen eine neue Option erhalten haben. Demzufolge taucht in der Vorabversion die Apple-TV-App auf, ohne dass es bislang eine offizielle Ankündigung dafür gab. Allerdings konnte es die Seite über mehrere Quellen hinweg bestätigen, sodass es fast schon als sicher gilt, dass die App kommt. Daneben geht man davon aus, dass die App wohl ab dem 10. November – also dem Start der Next-Gen-Konsolen – für die Xbox-Nutzer bereitsteht.

Eine ähnliche Meldung stellt auch 9to5Mac bereit. Laut der Website soll Apple auch mit Sony daran arbeiten, um die TV-App auf die PlayStation-Konsolen zu bringen. Die anonyme Quelle der Seite geht sogar einen Schritt weiter und glaubt, dass man später vielleicht noch AirPlay 2 sowie die HomeKit-Unterstützung nachreichen könnte, was die Konsole zu einer großartigen Streaming-Box machen würde.

Doch was bringt dir die Apple-TV-App für Vorteile? Es liegt natürlich auf der Hand, dass du damit Apples Streamingdienst Apple TV+ schauen kannst. Daneben kannst du jedoch auf deine in iTunes gekauften Filme und Serien anschauen, was dir deutlich mehr Flexibilität bringt. Bislang war genau dies ein Hauptkaufgrund für die „Apple TV“-Set-Top-Box.

Was haltet ihr von Apples Plänen, die Next-Gen-Konsolen mit AirPlay 2, HomeKit und der Apple-TV-App auszustatten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.