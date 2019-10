<

> Kobun Chino Otogawa (Bild: Nicolas Schossleitner, CC BY-SA 3.0) Kobun Chino Otogawa Kobun Chino Otogawa, von vielen einfach nur Kobun oder Chino gerufen, gehörte zu den einflussreichsten Personen im Leben des Steve Jobs. Der Zen-Priester verstarb 2002 in der Schweiz. Er kam 1967 von Japan auf Einladung nach San Francisco. Dort lernten sich die beiden in den 1970ern kennen. Jobs hatte ein Faible für den Zen-Buddhismus. Ihn beeindruckte die intuitive und impulsive Art, mit der Kobun spontan argumentierte und Ideen vortrug. 1991 leitete Kobun die Hochzeitszeremonie von Steve Jobs und Laurene Powell. Zudem engagierte Jobs ihn als spirituellen Berater bei NeXT. <

Personen, die Steve Jobs inspirierten. Vor kurzem jährte sich der Todestag des einstigen Apple-Gründers. Wir haben dies zum Anlass genommen, uns bereits im Vorfeld ein wenig genauer mit dem Leben des Visionärs zu befassen. Dabei stolpert man unwillkürlich über ein paar Figuren, die das Denken des Mannes nachhaltig beeinflussten. Einige davon wollen wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Fans von Apple und dessen Produkten fühlten sich oftmals eher von Steve Jobs inspiriert. Unvergessen sind die vielen Momente auf Produktpräsentationen, seine Art und Weise ein „One more thing“-Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Unvergessen sind auch die Akribie und die Perfektion, mit der ans Werk ging. Wissbegierig saugte Jobs immer neue Dinge auf ließ diese aber auch in seine Arbeit einfließen. Selbst wenn manche Produkte in der Rückschau nicht der Glücksgriff waren wie andere, kann man doch an den allermeisten diese Liebe zum Detail erkennen. Jobs stellte viele Fragen und formulierte Ansprüche. Auch deswegen galt er manchen als anstrengend.

Aber wo kommen die Ideen her? Welche Personen inspirierten den Apple-Gründer?

