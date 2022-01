OMG: Apple ist jetzt 3 Billionen US-Dollar wert

Das hat noch kein Unternehmen vor Apple geschafft. Die Marktkapitalisierung des Software- und Computerherstellers hat einen Wert von 3 Billionen US-Dollar erreicht. Das sind 3.000 Milliarden Dollar. Oder für jeden Menschen auf der Welt 2.666 US-Dollar. Der Berechnung liegt eine Welt-Bevölkerungschätzung von 8 Milliarden Menschen zugrunde. Die Marktkapitalisierung entspricht dem Wert einer Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien des Unternehmens.

Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte Apple die Marke von einer Billion Euro erreicht, was damals schon für Bewunderung sorgte, die 2 Billionen erreichte das Unternehmen im August 2020. Nun sind es zur Verwunderung vieler Beobachter schon 3 Billionen US-Dollar. Apple ist einer der Gewinner der Corona-Krise, hat das Absatzvolumen von iPads, Macs und iPhones zugenommen. Trotz der Chip-Krise konnte Apple seinen Umsatz steigern.

Aktuell liegt der Kurs bei etwa 182 US-Dollar. Apple will in Zukunft weiter wachsen und sieht vor allem im Bereich Services ein großes Potential. Neben Apple TV+ soll auch Apple Fitness+ für zusätzliche Einnahmen sorgen.

Wie sich die weiteren Geschäfte entwickeln, steht angesichts der anhaltenden Pandemie und der Kaufkraftveringerung in Form von niedrigeren Einkommen in vielen Teilen der Welt und den anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen den USA und Russland unserer Meinung nach in den Sternen.

Was meinst du? Wie wird sich Apples Geschäft in Zukunft entwickeln?