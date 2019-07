Die Käsereibe, wie der Mac Pro liebevoll genannt wird (Bild: Apple)

Isaacson: Steve Jobs kritisierte Tim Cook für mangelndes Produktwissen. Womöglich haben Sie die Biographie zu Steve Jobs von Walter Isaacson gelesen? Der „Biograph“ ohne Autorisierung veröffentlichte sein Buch nur 19 Tage nach dem Tod des Apple-Gründers. Nun erzählt er im US-Fernsehen beim Wirtschaftsnachrichtensender CNBC, dass er einige Stelle abgeschwächt hat, da Jobs manchmal während Gesprächen in Aufregung oder unter Schmerzen dazu neigte unter die Gürtellinie zu gehen. Er soll von Tim Cook eine ziemlich gute Meinung gehabt haben, sprach seinem Nachfolger jedoch das Interesse für die Produktentwicklung ab.

Wenn man die Schlagzeilen um Apple, Tim Cook und Jony Ive in den vergangenen Wochen verfolgt, dann macht jetzt Alles einen Sinn.

Biograph bei CNBC

Wenn Walter Isaacson nun bei CNBC behauptet, dass er Stellen in seiner Biographie abschwächte, da Sie zu persönlich gewesen seien, muss man ihm das glauben. Wenn er behauptet, dass Jobs manchmal auch unter die Gürtellinie ging oder unter Schmerzen auch ehrlichere Töne anschlug, hat man nur Aussage gegen Aussage.

Doch vor diesem Kontext bekommen die Meldungen um den Weggang des Designers Jony Ive und die Gerüchte darum neues Futter. Cook soll Ive entmutigt haben, an kreativen Ideen zu arbeiten.

Isaacson behauptet, dass Steve Jobs viel von Tim Cook gehalten haben soll, allerdings mit einer Ausnahme. Cook könne Alles, so Jobs damals, nur für die Produkte zeige er kein Interesse.

Vorurteile über Tim Cook bestätigt?

Ist also Apples aktueller Geschäftsführer, Tim Cook, wirklich nur dieser analytische Zahlenmensch? Diese Rolle schreiben ihm viele Beobachter zu, seit er den Job bei Apple antrat. Ohne Zweifel hat er Umsatz und Gewinne maximiert. Aber Fans fehlte vor allem die Vision. Geht dem Unternehmen diese nun mit Fortgang Ives aus? Oder ist am Ende alles ganz anders, und Isaacson nur ein Dampfplauderer in eigener Sache?

