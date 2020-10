Die neuen iPhones kommen: Apple Store bereits offline

Wer den Apple Online Store aktuell besuchen möchte, sieht nur die Meldung:

Sind gleich zurück. Wir aktualisieren den Apple Store. Komm bald wieder vorbei.

Diese Nachricht haben wir in diesem Jahr schon mehrfach gelesen und freuen uns auch heute wieder darauf, was uns Apple Neues präsentiert. Das Unternehmen wird am heutigen Abend nämlich die Veranstaltung „Hi, Speed“ abhalten und soll neben dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro weitere Produkte in der Pipeline haben.

Apple Store ist offline: Das bereitet Apple vor

Der heutige Abend wird natürlich vorrangig im Zeichen der neuen iPhone-Modelle stehen. Nicht selten gibt es aber auch viel neues Zubehör sowie interessante Nebenprodukte. Allgemein wird erwartet, dass Apple für das neue iPhone ein neues Magnetladesystem plant, das auf den Namen „MagSafe Charger“ hört. Auch ein „MagSafe Duo Charger“ soll zum neuen Zubehör gehören. Ein erster Hersteller verriet das Feature bereits.

Zusätzlich soll Apple auch einen neuen HomePod planen. Dieser könnte eine Mini-Version des bisherigen Modells werden und etwa die halbe Höhe erreichen. Ausgestattet mit dem S5-Chip der Apple Watch Series 5 sowie einem U1-Chip für Ultrabreitbandfunktionalität soll er zum neuen HomeKit-Hub für weniger als 100 US-Dollar werden.

Ebenfalls mit U1-Chip sowie einem aktuelleren A-Chip ausgestattet könnte ein neues Apple TV anstehen. Neue Modelle sind schon länger im Gespräch und Apples Betas gaben bereits ausreichend Hinweise auf neue Hardware, um etwa Apple-Arcade-Spiele noch weiter zu verbessern und neue Möglichkeiten zu schaffen. Auch eine Verdopplung der Speicherkapazitäten ist im Gespräch.

Außerdem könnte Apple die AirTags endlich offiziell ankündigen, nachdem sie seit eineinhalb Jahren durch die Gerüchteküche schwirren. Beobachter wollen sie schließlich schon auf der Einladung versteckt entdeckt haben.

Wie es am Ende auch kommt. Apple wird heute ab 19 Uhr unserer Zeit das Event „Hi, Speed“ abhalten und trotz aller Leaks noch einige Überraschungen aus dem Hut zaubern. Wir sind zumindest gespannt.

Auf welches neue Gerät freut ihr euch am meisten? Lasst es uns wissen.