HomePod 2 oder HomePod mini? Was erwartet uns kommende Woche?

Apple hat die nächste große Keynote für 2020 angekündigt. Nach der WWDC und dem Apple-Watch-Event im September soll nun das iPhone 12 vorgestellt werden. Während dies als äußerst sicher gilt, könnte Apple noch weitere neue Produkte vorstellen. Im Mittelpunkt aktueller Spekulationen steht auch der HomePod. Gerüchte dazu sind schon seit Monaten in der Gerüchteküche zu finden, aber eine Ankündigung steht noch immer aus. Diese könnte allerdings im Rahmen der Keynote am 13. Oktober erfolgen.

Kommt ein neuer HomePod im Oktober?

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass Apple an neuen HomePod-Modellen arbeitet. Dabei war immer wieder von einem direkten Nachfolger sowie eine kleineren Einsteigervariante die Rede. Laut dem Leaker L0vetodream sollte man keine neue Modellgeneration erwarten. Stattdessen soll Apple in diesem Jahr nur einen HomePod mini veröffentlichen. Dies schreibt er in einem aktuellen Tweet, der anders als sonst kaum Raum für Interpretationen bietet.

there is no HomePod2 this year

only have mini one — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020

Der Leaker trat in diesem Jahr durch eine Vielzahl korrekter Vorhersagen in Erscheinung. Dazu zählen etwa die Veröffentlichungswochen von iPad Pro, 13" MacBook Pro sowie iPhone SE (2. Generation). Auch den Namen von macOS Big Sur sagte er korrekt voraus.

Allerdings ließ er sich keine weiteren Informationen entlocken, sodass weder klar ist, ob Apple das Mini-Modell kommende Woche vorstellt noch welche Abstriche man in Kauf nehmen muss. Genauso ist der Preis noch unbekannt. Sollte Apple jedoch in direkte Konkurrenz zu Amazon und Google treten wollen, dann müsste der HomePod mini zwischen 150 und 200 Euro liegen.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Apple das Gerät tatsächlich in der kommenden Woche vorstellt oder ob man noch länger warten muss. Aktuell ist der HomePod seit mehr als zweieinhalb Jahren verfügbar und könnte langsam neue Hardware vertragen. Was meint ihr? Wird Apple den HomePod mini vorstellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.