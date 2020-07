macOS 10.15.6: Deshalb solltest du das Update installieren

Es ist erst wenige Wochen her, da kam ans Licht, dass einige Nutzer des 2020er 13" MacBook Pro und MacBook Air über ein ungewöhnliches USB-Problem klagen. Wir berichteten, dass Nutzer, die USB-2.0-Hardware über ein USB-Hub betreiben, gegebenenfalls nicht wie gewohnt verwenden können. Interessant war dabei aber, dass nur die 2020er Modelle sowie USB-2.0-Geräte betroffen waren und sich in einigen Fällen nicht miteinander verbanden.

Ein Update steht bereit

Während sich Apple zu den Problemen nicht äußerte, war zunächst unklar, ob man es überhaupt beheben wird. Nun veröffentlichte Apple macOS Catalina 10.15.6 und verbesserte damit die Leistung. Auch Fehlerbehebungen waren Teil des Updates. Wie ein Nutzer auf Reddit anmerkte, hat Apple den Fehler mit den neuen MacBook-Modellen und der veralteten USB-Hardware tatsächlich mit dem kürzlichen Update behoben.

Wenn du also mit Verbindungsabbrüchen, stillstehender Bedienoberflächen und ähnlichen Fehlern durch USB-2.0-Geräte zu kämpfen hattest, solltest du das Update schnell installieren. Denn auch verschiedene Reset-Methoden schaffen keine Abhilfe. Neben dem Update half nur der Wechsel von einem USB-C-Hub auf ein Thunderbolt-3-Hub, was allerdings eine teure Anschaffung darstellt. Gleichermaßen ist bekannt, dass nahezu ausschließlich Geräte mit USB 2.0 betroffen sind, während USB 3.0 oder USB 3.1 keinerlei Probleme mitbringt.

Solltest du hingegen macOS Big Sur in der Beta nutzen wollen, dann haben wir aktuell noch schlechte Nachrichten für dich. Auch in der zweiten Beta hat Apple das Problem noch nicht behoben. Entsprechend ist noch unbekannt, ob sich dies in der öffentliche Betaversion ändert.

Hattet ihr mit eurem 2020er 13" MacBook Pro oder MacBook Air USB-Probleme oder verwendet ihr gar keine alte USB-Hardware mehr? Lasst es uns wissen.