MacBook Pro 2020 und MacBook Air: Neue Probleme verhindern Zubehörnutzung

In den vergangenen Jahren geht der Start eines neuen Apple-Produkts selten ohne größere Probleme ab – sowohl bei der Soft- als auch der Hardware. Aktuell betrifft es Nutzer des neuen 13" MacBook Pro und MacBook Air, die Apple kürzlich mit neuer Hardware und einem neuen Keyboard bedachte. Auf Reddit und in Apples Support Community meldeten zahlreiche Anwender Probleme mit USB-2.0-Zubehör.

Alte Hardware macht Probleme

Apples neueste MacBook-Modelle verfügen selbst nur noch über USB-C-Anschlüsse. Möchte man ältere Geräte anschließen, dann wird ein Adapter, Hub oder Dock notwendig. Wie die betroffenen Nutzer ausführen, kann man zunächst problemlos alte USB-2.0-Hardware anschließen, aber nach einiger Zeit treten Fehler auf. So wird zufällig die Verbindung zu dem Zubehör getrennt und in einigen Fällen kann sich das Gerät sogar aufhängen.

Die Nutzer haben versucht das Problem zu reproduzieren und stellten fest, dass dies nicht an den verwendeten Adaptern oder Hubs lag. Vielmehr treten die Fehler nur mit USB-2.0-Hardware auf, während Geräte mit USB 3.0 oder 3.1 funktionieren. Auch Maßnahmen wie eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems oder die Nutzung des Safe Modes brachte keine Abhilfe. Allerdings könnte es sich um ein Softwarefehler handeln, den Apple mit einem Update beheben könnte. Ob dies schon mit den kommenenden Aktualisierungen geschehen wird, ist unklar.

Außerdem sollen sich einige Nutzer mit aktuellen MacBook-Pro- oder MacBook-Air-Modellen bereits an Apple gewandt haben, sodass womöglich schon an einer Lösung gearbeitet wird. In einigen Fällen tauschte Apple sogar schon die Geräte aus, was allerdings keine Abhilfe für die Nutzer brachte, da die Probleme weiterhin auftraten.

Habt ihr ähnliche Probleme feststellen können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPad Pro (11 Zoll, Wi-Fi, 64GB) - Space Grau (Vorgängermodell) 741,65 €