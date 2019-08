Auf der Black Hat Sicherheitskonferenz stellten Forscher einige Sicherheitslücken in bekannten Systemen vor. Einige sind bereits behoben, andere nicht. Zur letzteren Kategorie gehört auch eine Schwachstelle in WhatsApp, die es Angreifern potentiell ermöglicht Nachrichten in Ihrem Namen zu versenden. Dazu fanden die Forscher gleich drei Möglichkeiten, um die Sicherheitslücke in dem beliebten Messenger auszunutzen.