Apple stellt das neue macOS 10.15 Catalina vor (Bild: Apple)

Es heißt Catalina: Apple stellt macOS 10.15 auf WWDC vor. Am Abend (unserer Zeit) präsentierte der Mac-Anbieter aus Cupertino in San Jose der Öffentlichkeit das neue macOS-Desktop-Betriebssystem. Im Vorfeld gab es natürlich diverse Gerüchte über neue Funktionen für das Betriebssystem. Aber das Unternehmen selbst hatte bereits einige Andeutungen auf der letztjährigen Worldwide Developers Conference gemacht. Das Unternehmen startet die zweite Stufe von Marzipan und bringt iPad-Apps auf den Mac. Außerdem gibt es kein iTunes mehr, dafür aber viele andere neue Funktionen, die wir Ihnen nachfolgend präsentieren wollen.

Hat Apple tatsächlich bei iTunes nach 18 Jahren den Stecker gezogen?

iTunes jetzt Geschichte, Musik-App die Zukunft

Im Vorfeld gab es bereits Hinweise, dass iTunes in der bekannten Form nicht mehr verfügbar sein würde. Apple hat die App tatsächlich durch verschiedene andere Apps ersetzt. Der Dateimanager Finder bietet in Zukunft die Möglichkeit, Ihre iPhones, iPads oder iPods lokal zu synchronisieren.

Der Finder ist in Zukunft für die Synchronisierung von iOS-Geräten zuständig (Bild: Apple)

Stattdessen hat Apple auch auf seinen Social-Media-Accounts aufgeräumt, die mit iTunes zu tun haben. Und es gibt sogar schon einige Weiterleitungen von ehemaligen iTunes-Web-Adresse (itunes.apple.com) auf die „music“-Subdomain (music.apple.com) und andere für die Kategorien TV, Podcast und weitere.

Die Musik-App bietet im Wesentlichen die bekannten Funktionen von iTunes, aber ausschließlich mit Fokus auf die Musik. Die Seitennavigation enthält zudem Menüpunkte, die für Apple-Music-Kunden wichtig sind. Vor Jahren gab es schonmal Gerüchte, Apple würde iTunes abschaffen. Apple dementierte, dass es sich aus dem Geschäft mit digitaler Musik zurückziehen wolle. Vielleicht gab es damals Übersetzungsprobleme und der Analyst Ming-Chi Kuo wusste tatsächlich schon, dass der Konzern eine separate Musik-App für den Mac entwickelt.

Lesetipp WWDC 2019: Die Geschichten hinter Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2019: Die Geschichten hinter Apples Entwicklerkonferenz. Sie haben hoffentlich schon eine Eröffnungspräsentation von Apple zur Worldwide... mehr

Marzipan 2.0: Noch mehr Hybrid-Apps

Im letzten Jahr wurde es bereits angekündigt. Apple bietet Entwicklern nun die Möglichkeit, ihre eigenen iOS-Apps auf macOS zu portieren, bzw. eine gemeinsame Codebasis zu verwenden. Eine App für alle Plattformen? Ganz so einfach ist es nicht. Allerdings lassen sich iPad-Apps bereits auf den Mac portieren. Apple möchte so vielleicht auch sicherstellen, dass die Entwickler sich an die Gegebenheiten gewöhnen und nicht Programmwüsten erzeugen, die auf den großen Desktop-Bildschirmen hoffnungslos verloren wirken.

In Xcode können Sie iOS-Apps auf einfache Weise auch für den Mac freigeben. Sie setzen dazu einfach einen Haken und Nutzer der App können dann am Desktop oder Laptop zum Beispiel die Touchbar verwenden. Natürlich leistet Apple nur so viel Vorarbeit, dass die App mit Standardeinstellungen gestartet wird. In manchen Fällen reicht das aber schon aus, und in vielen sollte es für die Entwickler aber ein guter Startpunkt sein, ihre Apps für den Mac noch ein bisschen zu optimieren. Auf jeden Fall wurde die Hürde deutlich reduziert.

Sidecar: iPad als Zweitdisplay verwenden

Sie möchten gerne das iPad als externen Monitor für den Mac verwenden, bspw. ein Chat-Fenster auf dem kleineren Bildschirm auslagern, oder ein Finder-Fenster? Das funktioniert nun mit macOS 10.15 Catalina. Denn Apple bietet eine eigene Lösung an und nennt sie „Sidecar“. Es gab schon seit Jahren Software von Drittherstellern, sogar Apps von ehemaligen Apple-Entwicklern (Duet Display oder Astropad/Luna Display). Die dürften nun deutlich an Relevanz verlieren. Auch den Apple Pencil können Sie bei vielen Apps sinnvoll einsetzen, die den Pencil unterstützen, auch solche von Adobe.

Sidecar heißt das Feature, das iPad als externes Display zu nutzen (Bild: Apple)

Bildschirmzeit am Mac

Sie können nun, wie im Vorfeld vermutet, auch die Bildschirmzeit auswerten. Wie schon am iPhone oder iPad erhalten Sie wöchentlich einen Bericht, der Ihnen zeigt, welche Apps Sie wie lange verwendet haben.

Activation Lock macht den Mac noch sicherer

Vorsicht: 32-Bit-Apps nicht mehr unterstützt

Apple hat es zwar in der Präsentation nicht mehr erwähnt. Doch wir wollen Sie nochmal darauf hinweisen, das mit der Veröffentlichung von Catalina eben auch einige ältere Apps nicht mehr funktionieren, sofern die Entwickler diese nicht als 64-Bit-Apps kompilieren.

Verfügbarkeit

Apple teilt die erste Betaversion von macOS 10.15 bereits jetzt an Entwickler aus. Schon recht bald soll es dann auch einen öffentlichen Betatest geben, an dem auch Sie teilnehmen können, und zwar im Juli. Darüber hinaus müssen wir uns aber bis zur Fertigstellung der Software, wie üblich, bis in den Herbst gedulden.

Hinweis: Dieser Artikel wird im Laufe des Abends regelmäßig überarbeitet. Er wurde aus Gründen der redaktionellen Kapazitäten in Teilen bereits vor dem Event vorbereitet.

Anzeige