Erika Hairston wird zum ersten mal auf der WWDC sein (Bild: Apple)

WWDC 2019: Die Geschichten hinter Apples Entwicklerkonferenz. Sie haben hoffentlich schon eine Eröffnungspräsentation von Apple zur Worldwide Developers Conference „verfolgt“. Live miterleben tun diese nur die wenigsten von uns. Doch Apples Marketingabteilung wird natürlich nicht müde, auch die Entwickler in den Vordergrund zu stellen. So wie Steve Jobs u. a. 1997 betonte, dass Mut und Möglichkeit genauso viel wert sein können, wie ein gesättigter und hart umkämpfter Markt.

Apple hat kurz vor der WWDC 2019 noch eine Pressemeldung veröffentlicht. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino rückt jetzt im Vorfeld der Entwicklerkonferenz schon einmal ein paar Entwickler ins rechte Licht. Das Unternehmen stellt nun einige Personen und deren Apps vor.

Apple stellt vor WWDC App-Entwickler vor

Es kann gut sein, dass wir kommende Woche einige der heute erwähnten Entwickler auch in einem Präsentationsvideo Apples wiedersehen werden.

Mehr als 5.000 Personen aus 86 Ländern würden sich in San Jose am 3. Juni einfinden, erklärt der iPhone-Hersteller. Eine davon ist die 23-jährige Erika Hairston, die in ihrer Freizeit an der App „Zimela“ arbeite. Hairston sei zum ersten mal auf der WWDC.

Daneben nennt Apple außerdem den 50-jährigen Niederländer David Niemeijer. Er ist Geschäftsführer der Firma AssistiveWare in Amsterdam, die er vor 20 Jahren gründete und Kommunikationsmittel anbietet, die Menschen mit Handicaps helfen, besser durchs Leben zu kommen. Niemeijer wird kommende Woche bereits zum siebzehnten Mal an einer Worldwide Developers Conference teilnehmen.

David Niemeijer hingegen wird schon zum 17ten mal teilnehmen (Bild: Apple)

Unterschiedliche Wege, eine Gemeinsamkeit

Obwohl beide sich nicht kennen und sie jeweils an einem anderen Punkt in ihrem Leben angekommen sind, vereint sie jedoch eine Gemeinsamkeit. Sie wurden beide durch einen Nächsten, den sie gern haben, dazu angespornt, eine Lösung für ein Problem zu finden. Technologie sollte ihnen dabei helfen.

Niemeijer wollte einem Freund nach einem Autounfall helfen, seine Unabhängigkeit zurück zu erlangen.

Hairston hingegen wurde durch ihre Pflegeschwester inspiriert. Diese bewarb sich für ein Studium und wurde angenommen, einem Mentor sei Dank. Mit ihrer App Zimela möchte H. sicherstellen, dass Menschen aus Randgruppen auch so einen Mentor finden, der sie an die Hand nimmt und ihnen Türen öffnen kann, wenn sie es möchten und ihnen Wege aufzeigt, die ihnen wegen ihrer Sozialisation vielleicht niemals selbst in den Sinn gekommen wären.

Anzeige