Kostenlos: Post-App kündigt eingehende Briefe mit Umschlag-Foto an

Morgens wissen, was bald im Briefkasten liegt, das kann die Post mit hier App „Post & DHL“ für dich erledigen. Wer als Kunde die Zusatzfunktion Briefankündigung aktiviert, erhält vorab Informationen zu eingehenden Briefen inklusive eines Fotos des Umschlags. Bisher konnten Kunden mit der App nur über eingehenden DHL-Pakete informiert werden, jetzt ist das auch mit Briefen möglich.

Fotos der Briefe werden unter Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsstandards in den Sortierzentren der Deutschen Post automatisch aufgenommen, teilte das Unternehmen mit. Und das allerbeste: Die Dienstleistung ist kostenlos.

Um den Dienst nutzen zu können, ist Version 8.0 der Post & DHL erforderlich. Die Briefbenachrichtigung kann in der App aktiviert werden. Nutzer:innen erhalten daraufhin einen echten Brief mit einer Bestätigung, um die Adresse zu verifizieren. Wer sein Adresse bereits in den vergangenen sechs Monaten in der Post & DHL App verifiziert hat, bekommt keinen Brief mehr und kann den Dienst sofort nutzen.

Web.de und GMX-Kunden können zudem den kostenlosen Service "Digitale Kopie" nutzen. Wer sich für die Dienstleistung registriert, wählt vor der Zustellung eines Briefes eine E-Mail, die ein Foto des Umschlages sowie ein PDF-Dokument mit dem Inhalt des Briefes. Komfortabler geht es nicht.

Die Post & DHL App gibt es für iOS und Android.