Endlich: DHL jetzt mit Live-Sendungs-Tracking per App, so nutzt ihr es

Damit kann man nun mit wenigen Klicks erfahren, wann ein Paket bei einem ankommen wird und wie weit der Fahrer noch entfernt ist. Das "DHL Live-Tracking“ ist ab sofort an den Start gegangen und bringt ein lang ersehntes Feature nun auch für DHL-Pakete. Nötig ist für den Empfänger dafür nur ein DHL-Account, mit dem die Sendungsverfolgung personalisiert ist. Das einfachste ist sich die iPhone-App zu laden und sich darüber anzumelden. Mehr muss man gar nicht tun.

Als Empfängerland man das Live-Tracking in der Sendungsverfolgung auf dhl.de und in der DHL-App nahezu in Echtzeit nutzen. Es gibt nur geringe Abweichungen, verspricht DHL. Das Live-Tracking ergänzt die Funktion, mit der DHL schon beim Einladen in das Zustellfahrzeug ein ungefähres Zeitfenster für den Auslieferungszeitpunkt nennt. Angezeigt werden somit in der App und in der Web-Oberfläche von dhl.de zunächst ein 60- bis 90-minütiges Zustellzeitfenster. Später wird dann mit einem Countdown mit der Anzahl der noch verbleibenden Zustellstopps bis zum Ziel ergänzt.

DHL Live-Sendungs-Tracking verbessert Planbarkeit

Der Empfänger erhält zudem eine Benachrichtigung 15 Minuten vor der voraussichtlichen Zustellung. Dadurch, so DHL, wird der Paketempfang verlässlicher als bisher und die Ankunftszeit für Empfänger von Paketen besser planbar. Man kann dann im Übrigen bis zur letzten Minute noch die Option, das Paket zum Beispiel an einem Wunschort ablegen zu lassen.

Die neuen Funktionen sollten für alle Kunden verfügbar sein, wenn sie sich mit ihrem DHL-Account einloggen. Das Live-Tracking wird mit einem roten Lieferwagen angezeigt und auf einer Google Maps-Karte dargestellt.

Laden im App Store Laden im App Store DHL Paket Entwickler: DP IT Brief GmbH Gratis

Jetzt laden Preis:Jetzt laden

Mehr zu diesen Themen: