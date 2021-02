Jugendschutz in iOS 14: Porno-Blocker schießt gegen asiatische Küche

Jugendschutz ist gut und wichtig. Apple hat dazu in den vergangenen Jahren viele Systeme umgestellt und in der Bildschirmzeit untergebracht. Dort kannst du Limits für Kinder einrichten, die Zeiten begrenzen oder auch Auszeiten einrichten, um während bestimmer Zeiten ungestört zu bleiben. Innerhalb des Features lassen sich verschiedene Begrenzungen einstellen, die App-Käufe, erlaubte Apps, integrierte Diensts und Einstellungen sowie Inhalte umfassen. Für Letztere lassen sich Alterfreigaben und mehr konfigurieren. Dies gilt auch für das Web beziehungsweise für Safari. Dort hat man die Auswahl zwischen „unbeschränkter Zugriff“, „nicht jugendfreie Inhalte beschränken“ und „nur erlaubte Websites“. Die Jugendfreigabe hat in diesem Fall ihre Tücken.

Jugendschutz mit Safari hat einen interessanten Nebeneffekt

Der junger Entwickler Steven Shen machte auf Twitter auf einen kuriosen Umstand aufmerksam. Wählt man in „Einstellungen > Bildschirmzeit > Beschränkungen > Inhaltsbeschränkungen > Webinhalt“ die Option „nicht jugendfreie Inhalte beschränken“, dann wird jede Website deren Adresse das englische Wort „asian“ enthält blockiert.

Eigentlich will Apple damit vor sexuellen Inhalten aus dem asiatischen Raum schützen, aber gleichzeitig werden auch viele andere Websites damit blockiert. Sucht man auf Google beispielsweise „asian food“, dann wird die Suchanfrage direkt blockiert. Asiatische Gerichte findet man mit dem Filter nur noch in Büchern. Interessant ist dabei jedoch, dass diese Einschränkungen nicht in allen Sprachen gelten. Im deutschen Sprachraum klappt die Suche nach „asiatischem Essen“ weiterhin.

Wie Shen mitteilt, habe er das Problem schon vor Wochen gemeldet und bislang hat sich nichts getan. Ein großes Problem dürfte eine Änderung für Apple nicht sein, da man lediglich das Keyword „asian“ aus dem Filter entfernen muss.

Was meint ihr zu diesem kuriosen Fall? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.