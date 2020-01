iPhones sollen dank neuer OLEDs wieder dünner werden

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Plus sollen allerneueste OLED-Technologie erhalten. Das berichtet die Website The Elec. Dem Bericht nach will LG als Lieferant für die Displays neue Panel mit integrierter Multi-Touch-Technik liefern. Im Vergleich zu den aktuellen Modellen bewirkt die Integration, dass die iPhones so wesentlich flacher gebaut werden können. Beim iPhone 11 Pro war es genau umgekehrt. Es ist dicker als die Vorgängergeneration

Außerdem soll 2020 der Preis für das Display sinken und die Stromeffizienz erhöht werden, da LG zudem auf die LTPO-Backplane-Technologie umzusteigen will. Das ist eine neue Technik, mit der die OLEDs geschaltet werden. Bei der Apple Watch Series 4 und 5 wird bereits auf LTPO gesetzt.

Auch die Website ETNews hatte berichtet, dass Apple beim iPhone 12 ein integriertes Display einsetzen will, bei dem die Touchscreen-Technik im OLED-Panel eingearbeitet ist.

Die Modelle der Apple Uhren der Series 5 sind bereits mit LTPO-Displays (Low-Temperature Polycrystalline Oxid) ausgestattet. Apple hat diese Technik erfunden. Bei den Uhren kann so ein dauerhaft eingeschaltetes Display realisiert werden, das mit einer extrem niedrigen Bildwiederholfrequenz arbeitet. So kann zwar noch die Arbeit des Sekundenzeigers angezeigt werden, dynamischere Inhalte aber nicht.

Kommt auch eine neue Sensorik für Augmented Reality?

Bei den Top-Modellen der Smartphones soll Gerüchten zur Folge zudem ein Time-of-Flight-Sensor eingebaut werden, der die nähere Umgebung des iPhones scannt. Dieses System ist vornehmlich für die Augmented-Reality-Funktion gedacht und nicht nur eine Fortführung von Face ID. Es gibt auch Gerüchte, nach denen Apple die Notch, also die Kerbe im oberen Teil des Displays, beseitigen will. Und natürlich wird mindestens eines der neuen iPhones auch den Mobilfunkstandard 5G mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützten.



