iPhone ohne Netzteil: Deshalb fühlen sich viele Nutzer abgezockt

Auf dem Oktober-Event kündigte Apple das iPhone 12, iPhone 12 mini sowie zwei Pro-Ausführungen an. Im Rahmen der Vorstellung teilte man mit, dass man zukünftig auf die beigelegten EarPods sowie das Netzteil verzichten wird. Dies gilt nicht nur für die neuen Modelle, sondern auch das iPhone SE (2. Generation), das iPhone XR sowie das iPhone 11 werden ebenfalls des Lieferumfangs beraubt. Auf der Website schreibt Apple Folgendes dazu:

Die CO₂ Einsparung entspricht jährlich 450.000 Autos weniger auf der Straße. Bei der gesamten iPhone Familie lassen wir Netzteil und EarPods, die oft nicht benötigt werden, weg und fügen stattdessen ein USB‑C auf Lightning Kabel zum schnellen Laden hinzu, das die meisten gut gebrauchen können. Dadurch können wir die Verpackung reduzieren und mehr Kartons pro Lieferung bedeuten weniger Lieferungen insgesamt. Außerdem stellen wir unsere Fertigungs­partner auf erneuerbare Energie um. So können wir insgesamt unsere CO₂ Emissionen um 2 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.

Keine EarPods, kein Problem. Kein Netzteil, eine große Sache.

Viele Nutzer können den Wegfall der bislang mitgelieferten Kopfhörer gut verschmerzen. In den meisten Fällen bleiben sie ohnehin in der Verpackung. Beim Netzteil sieht dies anders aus. Apple gibt an, dass mittlerweile zwei Milliarden Apple-Netzteile im Umlauf sind, sodass jeder Nutzer darüber verfügen dürfte. Dies ist natürlich korrekt und wäre eigentlich keine große Sache.

Allerdings hat sich Apple dazu entschieden, allen iPhone-Modellen ein Lightning-auf-USB-C-Kabel beizupacken. Das Unternehmen hatte gerade einmal im vergangenen Jahr damit begonnen, den iPhone-11-Pro-Modellen ein entsprechendes Netzteil beizupacken. Es ist daher davon auszugehen, dass auf die zwei Milliarden Apple-Netzteilen weniger als 50 Millionen USB-C-Netzteile fallen und damit nur ein kleiner Teil der Nutzer darüber verfügt. Der Nachkauf eines Adapters könnte daher Pflicht sein. Vielerorts wie etwa der Bahn, im Flugzeug oder in den meisten Autos findet man nur USB-A-Anschlüsse vor und benötigt damit ein Lightning-auf-USB-A-Kabel.

Was Apple zu dieser fragwürdigen Entscheidung bewegt hat, ist unbekannt. Viele Nutzer könnten das Problem erst in der kommenden Woche realisieren, wenn sie die neuen iPhone-Modelle in ihren Händen halten und sich das mitgelieferte Kabel nirgendwo einstöpseln lässt, denn ein USB-C-Netzteil hat längst nicht jeder Zuhause – eines mit USB-A schon.