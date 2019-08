Noch mehr Geld, fragen Sie an dieser Stelle? Ja, noch mehr Geld. Apple steigert die Marge und wenn wir könnten, würden wir das iPhone ähnlich Samsungs „DEX“ gut und gerne als robusten Computer verwenden. Schließen Sie nämlich ein neueres Samsung Galaxy per HDMI an einen Monitor an, können Sie Android auch als Desktop-System einsetzen, mit Multitasking und mehr. Apple wird so etwas „vermutlich“ nicht erlauben. Auch bekommen die neuen Smartphones dieses Jahr noch kein 5G.

Nach jetziger Gemengelage löst ein iPhone 11 das iPhone XR ab und ein iPhone (11) Pro die bisherigen XS-Varianten. Der Name ist nicht in Stein gemeißelt. Das wissen wir bei Apple mittlerweile. Doch ein „Pro“-Modell, das vielleicht sogar Pencil-Unterstützung bringt und mit einem Galaxy Note von Samsung konkurrieren würde, dafür ruft Apple natürlich auch einen Premium-Preis auf.

iPhone, Apple Watch und Co.: Das erwarten wir am 10. September. Das nächste iPhone kommt auf Apples Event so sicher wie das Amen in der Kirche. Nicht mehr ganz so klar ist hingegen, welchen Namen es bekommt, geschweige denn, wie teuer es werden wird. Kommt außerdem eine neue Apple Watch? Und was hat Apple sonst noch zu zeigen?