29.08.2019 - 18:52 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



29.08.2019 - 18:52 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Motiv der Apple-Einladung zum Event am 10. September 2019 (Bild: Apple )

In zwölf Tagen wird Apple das neue iPhone präsentieren. Apple verschickt jetzt Einladungen für das Event am 10. September 2019 an ausgewählte Medien-Vertreter. Um zehn Uhr morgens soll im Steve Jobs Theater auf dem Firmengelände des Apple Campus die Keynote beginnen. Präsentiert werden drei neue iPhone-Modelle sowie eventuell eine neue Apple Watch. Doch das Motiv der Einladung wirft noch andere Fragen auf.

In einer Vorabversion von iOS 13 verriet Apple das Datum des Apple Events. War es ein Versehen? War es Absicht? Diese Fragen müssen nicht mehr diskutiert werden, denn mit der offiziellen Einladung zum iPhone-Event am 10. September 2019 bestätigt Apple den Termin. Ausgewählte Medien-Vertreter und prominente Persönlichkeiten kommen durch die Einladung zum Apple-Event in den Genuss der iPhone-Präsentation im unterirdischen Neubau des Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus. Dort gibt es Sitzplätze für bis zu 1000 Zuschauer, die die Präsentationen von Tim Cook und seinen Produktverantwortlichen verfolgen können.

Lesetipp Ultrakompakt: Insta360 Go von hardwrk überall mitnehmen Insta360 Go von hardwrk veröffentlicht. Der Hersteller selbst beschreibt die Kamera als „federleicht“, wiegt Sie doch nur 18,3 Gramm. Sie... mehr

Erwartet werden drei neue iPhone-Modelle, zwei davon mit einem neuen Kamera-System mit drei Linsen. Eventuell stellt Apple auch ein neues Modell der Apple Watch vor. Auf jeden Fall aber werden die Release-Daten der neuen Telefone und ihre Preise bekannt. Zudem wird Apple die Zeitpläne für die Veröffentlichungen von iOS 13 und den anderen Upgrades der Basissoftwares für Mac und iPad bekannt geben. Nicht zuletzt dürften auch Neuerungen und Details rund um das Streaming-Abo Apple-TV-Plus auf der Agenda stehen.

Lesetipp Hat Apple aus Versehen das Datum des iPhone-Events verraten? In der neuen Beta von iOS 13 steckt wohlmöglich ein gut gehütetes Geheimnis von Apple. Demnach könnte das Apple Event im Herbst am 10.... mehr

Das Motiv der Einladung gibt Anlass zur Spekulation. Die transparente Farbgestaltung sieht aus wie ein Aquarell. Wird man mit dem Apple Pencil auf den neuen iPhone-Bildschirmen malen können? Diese Frage klärt sich hoffentlich in zwölf Tagen am 10. September 2019 auf. Und vielleicht gibt es dann auch eine Antwort auf die Frage, warum beim bunten Apfel-Logo der Event-Einladung die Farbe Orange vergessen wurde.

Anzeige