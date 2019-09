Das iPhone 11 (Pro) ist da: So verlief der Verkaufstag. Am heutigen 20. September beginnt Apple in vielen Ländern der Erde mit dem Verkauf der neuen Smartphone-Modelle. Neben den Nutzern, die das iPhone 11 bereits vorbestellten, gibt es solche, die das Gerät unbedingt „live“ am Verkaufstag erwerben wollen. Vor allem Apples eigene Ladengeschäfte sind hierbei erste Anlaufstelle für Fans. In den letzten Jahren jedoch wurden die Schlangen vor den Apple Stores kürzer und kürzer. Das hat viele Gründe. Doch mit dem iPhone 11, scheint es zumindest mancherorts, sind die Fans wieder versöhnt. Wir präsentieren Ihnen einige Eindrücke rund um den Globus. Nur so viel vorweg: Speziell in New York, aber auch in Deutschland, verlief die iPhone-Premiere vermutlich anders als „sonst“.