iPhone 11 Pro (Bild: Apple)

iPhone 11 (Pro) bei Stiftung Warentest im Test. Die Verbraucherorganisation schaute sich ebenfalls Apples neue Smartphones an. Dabei verteilt man nicht nur Lob, sondern auch Tadel. Zudem fällt das Fazit über die einzelnen Geräte deutlich unterschiedlich aus. Merkwürdigerweise bekommt das 11 Pro eine schlechtere Wertung als das 11 Pro Max. Und Apples neues Einsteigermodell landet gleich hinter dem Vorgänger.

Das iPhone 11 wird mindestens als das beste iPhone eingeschätzt, die Pro-Modelle zudem als die „noch besseren“ Geräte. Auch in der Redaktion kamen die Geräte gut an.

iPhone 11 schlechter als das XR?

Doch nun kommt die Stiftung Warentest und stellt alles auf den Kopf? Nicht ganz. Doch die Verbraucherorganisation behauptet beispielsweise vom iPhone 11, dass das Gerät zwar robust ist und eine gute Kamera hat, in punkto Preis-Leistung aber nicht am iPhone XR vorbeiziehen kann. Da Apple bei dem Einstiegsgerät kein besseres Netzteil mitliefert wird vor allem die lange Ladezeit stark kritisiert.

iPhone 11 Pro schlechter als Pro Max?

Darüber hinaus kommt die Organisation zu einem merkwürdigen Urteil, das aber so merkwürdig auch wieder nicht ist. Denn: Schon in der Vergangenheit gab es zum Teil einige Unterschiede bei Apples großen und noch größeren Modellen. Als Beispiel sei „Bendgate“ genannt. Während das eine Gerät in so einem Test durchfiel kam das andere baubedingt mit einem blauen Auge davon.

Genauso verhält es sich nun offenbar auch beim iPhone 11 Pro und dem Max-Modell. Denn das "kleinere“ Pro-Gerät schneidet im Falltest deutlich schlechter ab als das große.

Fazit: Sehr gute Smartphones mit tollen Kameras

Ein besonderes Augenmerk auf die Kameras der neuen iPhone-Generation legte nicht nur Apple bei der Präsentation der Geräte. Viele Tester taten es dem Hersteller gleich und brachten Vergleiche heraus. Entsprechend betont nun auch die Stiftung Warentest, dass die Kameras der Geräte herausragend seien.

