Apple hat sich erst damit schwergetan und natürlich auch die jüngsten Modelle mit der „dritten“ Generation der Schmetterlingstastatur ausgestattet. Doch schon der Hinweis darauf, dass in wenigen Jahren bereits das dritte Mal nachgebessert wurde, zeigt ein evidentes Problem. Es mag nur eine geringe Zahl von Nutzern betreffen, aber das mit System. Sogar so viel System, dass Apple selbst bei den neusten Geräten eine kostenlose Reparatur zulässt , sollten diese Probleme haben.

John Gruber , der eigentlich als Apple-Fan gilt, veröffentlichte vor kurzem eine Kritik. Es sei Jony Ives Obsession geschuldet, immer dünnere Geräte produzieren zu wollen, dass am Ende die Tastatur-Technologie so darunter gelitten hat, dass MacBooks der letzten Jahre mit dem „Schmetterling“ im Schlepptau keinen Höhenflug erlebt hätten.

Gründe, warum aktuelle MacBook Pro so schlecht sind. Um es mit John Gruber zu sagen: Die aktuellen MacBook Pro sind hübsch anzuschauen, aber echte Problembären. Wir präsentieren Ihnen gleich vier Gründe, warum die Geräte nicht nur oberflächlich in den Medien so wahrgenommen werden, sondern tatsächlich unnötig viel Kopfzerbrechen bereiten. Einer Frage, der wir aber nicht seriös auf den Grund gehen können, ist diejenige nach der Verantwortung. Wer hat „Schuld“ an dieser Entwicklung? Tim Cook, Jony Ive, oder andere Verantwortliche bei Apple? Wir wissen es nicht und haben nicht genug Einblick in das Unternehmen, um diese Einschätzung vornehmen zu können.