CES 2022: Garmin stellt Smartwatch mit Siri vor

Wer eine runde Smartwatch sucht und trotzdem auf Siri nicht verzichten will, kann bald die Garmin Venu 2 Plus kaufen. Die Uhr wurde in der zweiten Generation auf der CES 2022 vorgestellt. Sie verfügt im Gegensatz zur Vorgängerin über ein Mikrofon, Lautsprecher und Siri.

Apples Sprachassistent funktioniert aber nur, wenn ein iPhone per Bluetooth mit der Uhr verbunden wird. Dennoch: So lassen sich Nachrichten verschicken, Anrufe tätigen und Erinnerungen erstellen, um nur ein paar der Möglichkeiten zu nennen.

Was allerdings nicht funktioniert: watchOS-Apps auf der Garmin Venu 2 Plus installieren. Dazu fehlt das passende Betriebssystem. Die Uhr misst 43 mm im Durchmesser, kommt auf eine Auflösung von 416 x 416 Pixeln und ist mit Sensoren für Puls, Atmung, Schritte und Sauerstoffsättigung ausgerüstet. Zudem ist ein Schlaf-Sensor vorhanden.

Die Garmin Venu 2 Plus soll bis zu neun Tage ohne Nachladen auskommen, was die Apple Watch deutlich übertrumpft, die gerade einmal einen Tag lang durchhält. Die Venu 2 Plus ist auch mit Android-Smartphones und den Sprachassistenten Google Assistant oder Bixby nutzbar.

Die Garmin Venu 2 Plus bringt etwa 50 Gramm auf die Waage und ist wasserdicht. Die Smartwatch ist in drei Farbversionen für rund 450 Euro erhältlich.

