Eve Light Switch - HomeKit-Lichtschalter mit Thread-Unterstützung

Mit dem neuen Lichtschalter erweitert Eve den universell einsetzbaren Schalter, der nahezu jede Lichtschalterkombination in ein smartes Beleuchtungssystem verwandelt, um die neue Mesh-Netzwerkfunktionalität. Eve Light Switch lässt sich als Einzelschalter oder kombiniert mit herkömmlichen Schaltern in Wechsel- oder Kreuzinstallationen nutzen, durch nachkaufbare Schalterplatten und Rahmen individualisieren, und er passt in vorhandene 55er-Rahmen.

"Kein anderer HomeKit-Lichtschalter bietet vielfältigere Anwendungsmöglichkeiten, lässt sich an mehr Schalterdesigns anpassen und hat modernere Technologie an Bord", sagt Jerome Gackel, Chef von Eve Systems.

Leuchten lassen sich per App oder Siri ein- und ausschalten und über Zeitpläne steuern. Über HomeKit-Szenen steuert Eve Light Switch natürlich auch mehrere Geräte gleichzeitig.

Der Eve Light Switch soll besonders datenschutzfreundlich sein und sammelt keine personenbezogenen Daten und verfügt über keine Cloud. Ausschließlich lokale Prozesse und direkte Kommunikation zwischen Eve-Gerät und iPhone, iPad oder Steuerzentrale werden eingesetzt, ohne Bridge oder Abhängigkeit von einer Cloud.

Der Eve Light Switch misst 85 x 85 x 41 mm und benötigt einen Nullleiter und ist nur für den Einsatz mit Kupfer- oder Kupfermanteldraht im trockenen Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang ist neben dem Schalter eine Montageplatte, eine Schalterabdeckung und Montagematerial enthalten.

Die zweite Generation von Eve Light Switch ist ab sofort für 99,95 Euro erhältlich.

