(Bild: Aidan Hancock)

Bill Clinton

Der ehemalige US-Präsident nutzt daheim Macs und gerne auch iPhones. Er war mit Apple-Gründe Steve Jobs befreundet. Kurz nach seinem Tod gab er in einem Gespräch mit dem Time-Magazin bekannt, dass Jobs ihm eine Freude bereitete, die er niemals im Leben zurückzahlen konnte. In seiner Zeit als US-Präsident studierte seine Tochter Chelsea in Stanford. In der Nähe der Hochschule besaß Jobs ein Anwesen, dass er Clinton und seiner Familie zur Verfügung stellte, damit diese auch ohne Trubel einander sehen konnten, wenn es der Terminkalender des Präsidenten zuließ.