(Bild: CC0)

Kim Kardashian West Official App

Wenn Sie mehr über das Leben von Kim Kardashian erfahren wollten, war die App „Kim Kardashian West Official App“ vermutlich nicht Ihre erste Anlaufstelle. Diese war ungeeigneter als jedes Social Network. Denn ohne ein monatliches Abo in Höhe von 2,99 Euro erhielten Sie keinen Zugriff auf Fotos, Tagebücher, Schönheitstipps und mehr. Die meisten ihrer Geschwister boten übrigens irgendwann eine vergleichbare App an.

Aber nicht mehr allzu lange. Denn die Kardashian-Schwestern kündigten an, die Apps 2019 nicht mehr aktualisieren zu wollen.