Ein genaues Datum, wann die Hersteller ältere Geräte per Firmware-Update aufrüsten oder wann neue Modelle in den Handel kommen, ist nicht bekannt. Die Rede ist von Frühjahr 2019.

CES 2019: Das sind die Highlights für iPhone-, iPad- und Mac-Anwender. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas öffnet Ihre Pforten. In diesem Jahr sind bereits jetzt ein paar positive Meldungen in Bezug auf neues Apple-Zubehör aber auch Apple selbst zu lesen. Wir wollen Sie in diesem Beitrag über Neuigkeiten speziell für uns Apple-Fans auf dem Laufenden halten. Wir werden ihn daher in den kommenden Tagen stetig aktualisieren, mit immer neuen Informationen, die uns in die Redaktion flattern, oder die wir anderswo aufschnappen.