Samsung Smart TV mit iTunes und AirPlay 2 (Bild: Samsung)

CES 2019: Samsung-Fernseher unterstützen bald iTunes und AirPlay 2. Eine von Apples größten Konkurrenten im Smartphone-Markt bringt 2019 neue Fernseher heraus, die sowohl Apples iTunes (Filme und Serien) und AirPlay 2 für die Videoübertragung direkt unterstützen. Das bedeutet auch, dass Sie erstmals beide Features werden nutzen können, ohne ein Apple TV kaufen zu müssen. Diese Meldung veröffentlichte das Unternehmen kurz vor der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

Nach vielen eher negativen Meldungen rund um Apple im neuen Jahr gibt es vor der CES 2019 in Las Vegas jetzt ein Paukenschlag der positiven Art.

Samsung Smart-TVs mit iTunes-Support und AirPlay-Casting

Bis dato brauchten Sie ein Apple TV, wenn Sie Medien von einem iPhone oder iPad auf einem Fernseher anzeigen wollten.

Außerdem konnten Sie zwar über gewisse Mediathek-Apps wie Plex auf bereits gekaufte Filme und Serie in Ihrer iTunes-Mediathek zugreifen. Doch Filme und Serien von Apple direkt leihen und kaufen konnten Sie bis hierhin auch nur über Apple-Endgeräte (iPhone, iPad, Mac, Apple TV).

2019 wird sich das ändern. Wie jetzt Samsung bekannt gab, bringt das Unternehmen in diesem Jahr neue Smart-Fernseher auf den Markt, die beide zuvor beschriebenen Features unterstützen. Darüber hinaus soll es auch ein Firmware-Update für ältere Modelle geben. Ein konkretes Datum nannte Samsung dafür allerdings noch nicht.

Absurd aber wahr: Die iTunes-App für Samsung-Smart-Fernseher wird die Universalsuche der koreanischen Konkurrenz, Universal Guide, genauso unterstützen wie deren Sprachassistent Bixby. Sie können also iTunes-Inhalte über Samsungs Sprachassistenten aufrufen.

Gibt Apple Kontrolle ab?

Ende letzten Jahres gab es bereits die Neuigkeit, dass Apple Music auch über Amazons Echo Endgeräte abgespielt werden kann.

Mit der Übernahme von Beats vor ein paar Jahren, stellte das Unternehmen bereits Apple Music für Android-Kunden bereit. Gut möglich, dass die Firma so gelernt hat, dass es Wachstumspotenzial für sein Servicegeschäft auch außerhalb der eigenen Hardware gibt.

Gerade vor dem Hintergrund, dass Apple in diesem Jahr mit einem eigenen Streamingangebot womöglich in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime Video starten möchte, könnte so eine Kooperation lukrativ werden lassen. Schließlich gehört Samsung auch zu den weltweit beliebtesten Smart-TV-Anbietern.

