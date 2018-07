23.07.2018 - 16:29 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Vor einem halben Jahr gab es für Apple aus Indien nur gute Nachrichten. Doch jetzt stocken die iPhone-Verkäufe und die indischen Regulierungsbehörden drohen mit einer iPhone-Sperre bei den Telefongesellschaften. Dabei geht es um eine App, mit der Endkunden unerwünschte Anrufen und Spam-Nachrichten melden sollen. Die von der Regulierungsbehörde vorgeschriebene App benötigt nämlich Zugriff auf alle Telefonate und alle Kurznachrichten.

Die India Telecom Regulatory Authority (TRAI) bietet Kunden in Indien eine sogenannte „Bitte nicht stören“-App an, mit der Nutzer unerwünschte Anrufe und Spam-Nachrichten zentral melden können. Allerdings weigert sich Apple, diese App in den App-Store aufzunehmen, weil sie Zugriff auf alle Telefonate und alle Kurznachrichten benötigt. Apple sieht darin eine Verletzung der Privatsphäre.

Doch nun stellt die indische Regulierungsbehörde TRAI ein Ultimatum. Binnen eines halben Jahres sollen iPhone-Anwender die offizielle „Bitte nicht stören“-App nutzen können müssen. Im Falle einer Nichtzulassung droht die Behörde mit der Anordnung einer Sperre für alle iPhones bei den indischen Telefongesellschaften, berichtet die Tageszeitung India Today.

Auf der anderen Seite verteidigt Apple stets den Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre. Daher kann Apple eigentlich keine App zulassen, die Meta-Daten von allen Telefonaten und von allen Kurzmitteilungen erfassen kann und an eine Regierungsstelle weiterleitet. Allenfalls könnte Apple die in iOS 12 verbesserten Spam-Filter anführen und auf eine Ausnahmeregelung für das iPhone drängen. Diese Lösung deutet auch der Bericht der India Today an.

Derweil kämpft Apple mit unerwartet schlechten Verkaufszahlen auf dem Subkontinent. Weniger als eine Millionen iPhones soll Apple im laufenden Jahr in Indien verkauft haben. Dabei handelt es sich bei Indien um den größten asiatischen Wachstumsmarkt nach China.

