Baut Apple am selbstfahrenden Uber? (Bild: Alessio Lin)

Alles ganz anders? Baut Apple mit Project Titan das nächste Uber? Tüftelt Apple etwa an etwas ganz Großem? Zuzutrauen wäre es dem Unternehmen ja. Allerdings gehen die Indizien für die neuerlichen Spekulation bislang nur auf ein neues Patentdokument des Unternehmens zurück. Darin wird ein System beschrieben, wie Nutzer mit einem Smartphone ein Fahrzeug „autorisieren“ können.

Es hört sich merkwürdig an. Aber Apple sitzt mit anderen Herstellern, vor allem Fahrzeugherstellern, in einem gemeinsamen Konsortium, dem sogenannten „Car Connectivity Consortium“. Gemeinsam stellte man im Juni 2018 den „Digital Key“-Standard vor. Dieser erlaubt einem NFC-basierten Smartphone als Autoschlüssel zu fungieren.

Neuerliche Patentanmeldung zur Autorisierung von Fahrzeugen

Schon heute gibt es Systeme, die den Zugang zu Mietwagen ohne eigentlichen Autoschlüssel erlauben und mit einem Bluetooth-Token und einem Smartphone funktionieren. Die Systeme stoßen aber an Ihre Grenzen und können zumeist nicht sicherstellen, dass Fremde ein Fahrzeug besteigen.

Apples Patentanmeldung beschreibt ein System, das eine Lösung für etwaige Sicherheitsprobleme bieten könnte und zudem erlauben würde, festzustellen, ob tatsächlich die Person mit einem Mietwagen fährt, die dafür auch vorgesehen war. Biometrische Merkmale spielen in der Patentanmeldung eine Rolle und immer wieder wird auch eine Möglichkeit zur Bezahlung erwähnt.

Bastelt Apple am nächsten Uber?

Dass Apple an selbstfahrenden Autos bastelt, oder zumindest solche testet, ist ein offenes Geheimnis. Das Unternehmen musste ganz offiziell eine Genehmigung für eine Teststrecke beantragen. Die wurde öffentlich.

Es liegt also nahe, diese Schnipsel mit dem größeren „Project Titan“ in Verbindung zu bringen. Wird das am Ende so etwas wie das nächste Uber? Nur ohne FahrerInnen? In jedem Fall aber wären die Testfahrzeuge Apples ein mögliches Versuchskaninchen für ein solches biometriches Autorisierungssystem.

Anzeige