(Bild: Apple)

Mac mini

2018 bekam der Mac mini endlich ein Upgrade, nachdem es einige Jahre still war um ihn. Bis dahin galt das Gerät vielen auch als günstiger Einstieg in die Mac-Welt. Allerdings führte Apples Facelift zu einem Preisanstieg. Sie zahlen nun mindestens 899 Euro für ein Gerät mit Intel Core i3 Vierkern-Prozessor. Eher sollten Sie aber zum Modell mit i7 Sechskern-Prozessor greifen, um auch längerfristig gut aufgestellt zu sein. Das kostet dann aber schon mindestens 1.249 Euro.

Unser Fazit: Der Mac mini hat immer noch seine Berechtigung. Gerade, weil Sie eine externe Grafikkarte per Thunderbolt anschließen können, und so auf ordentlich Grafikleistung in macOS zurückgreifen. Außerdem erlaubt Apple das Aufrüsten des Arbeitsspeichers. Trotzdem hätte das Unternehmen das Modell günstiger anbieten sollen.