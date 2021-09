Apple verschiebt Einführung der streitbaren Kinderschutz-Funktionen

Der Aufschrei um die Ankündigung war groß. Dabei wollte Apple durch die automatische Erkennung von Bildern, die sexuellen Kindesmissbrauch zeigen (sogenanntes Child Sexual Abuse Material, kurz CSAM), im Kampf gegen Kinderpornografie helfen. Apple wollte automatisiert KI-gestützt die sogenannten CSAM-Inhalte, die in der iCloud liegen, mit der Datenbank des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) abgleichen. Datenschützer liefen Sturm.

Nun wird die Einführung verschoben. Apple bestätigt, dass man sich „zusätzliche Zeit nehmen“ wird, um die Funktionen zu verfeinern, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

In einer Stellungnahme gegenüber 9to5Mac erklärte Apple:

„Letzten Monat haben wir Pläne für Funktionen angekündigt, die helfen sollen, Kinder vor Raubtieren zu schützen, die Kommunikationstools nutzen, um sie anzuwerben und auszubeuten, und die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch einzuschränken. Aufgrund des Feedbacks von Kunden, Interessengruppen, Forschern und anderen haben wir beschlossen, uns in den kommenden Monaten mehr Zeit zu nehmen, um Anregungen zu sammeln und Verbesserungen vorzunehmen, bevor wir diese äußerst wichtigen Kinderschutz-Funktionen veröffentlichen.“

Kinderschutz wird erweitert, aber nicht jetzt

Diese neuen Kinderschutz-Funktionen sollten als Teil der Updates für iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey noch im Laufe dieses Jahres eingeführt werden. Die heutige Erklärung von Apple enthält keine Details darüber, welche Änderungen das Unternehmen vornehmen wird, um das System zu verbessern. Es wurde auch noch nichts dazu gesagt, wann es ein Update in der Geschichte geben wird.

