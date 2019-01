Apple verkauft iPhone 7 und 8 nicht mehr in Deutschland. Der Smartphone-Hersteller aus Cupertino ist der Anweisung des Gerichts gefolgt und hat den Verkauf und die Werbung für das iPhone 7 und 8 in Deutschland mit dem gestrigen Tage eingestellt. Wenn Sie den Apple Store online besuchen, dann sehen Sie die beiden Geräte nicht mehr länger angeboten. Das iPhone X, das von der Verfügung ebenfalls betroffen wäre, hat Apple sowieso schon nicht mehr in Deutschland verkauft.