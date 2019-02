Wenn Sie den Bluetooth-Controller an Ihr Apple TV anschließen, wird die kleine Set-Top-Box auch zur Spielkonsole. Allerdings lassen sich die meisten Titel auch ohne zusätzliche Hardware spielen...

Das Apple TV eignet sich dank seines Betriebssystems und der Kompatibilität mit Spiele-Controllern von Dritt-Herstellern auch für Spiele. Apples Set-Top-Box ist somit auch eine beinahe vollwertige Spielekonsole. Schon seit Veröffentlichung haben sich Entwickler auch gleich an die Arbeit gemacht und Spiele in den App Store von tvOS hochgeladen. Wir haben die in unseren Augen zehn besten Spiele für Apple TV für euch herausgesucht.