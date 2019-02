21.02.2019 - 21:59 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple verwendet für seine Macs bisher ausschließlich Prozessoren von Intel, doch das wird wohl nicht so bleiben. Das glaubt kein geringerer als Intel selbst.

Ab 2020 wird Apple nach Intels Einschätzung von den hauseigenen Prozessoren zu ARM-Prozessoren wechseln.

Obwohl Apple oder Intel dies noch nicht öffentlich gesagt hat, haben Entwickler und Intel-Manager Axios privat mitgeteilt, dass sie einen solchen Schritt bereits im nächsten Jahr erwarten.

Apple könnte dazu eine eine Intel- und eine ARM-basierte Version von macOS erstellen. Das Unternehmen wird vermutlich auch zukünftige Versionen von macOS mit Intel-Chips kompatibel machen müssen, da es viele Benutzer geben wird, die noch ältere Macs verwenden.

Apple will zudem nach einem Bericht von Bloomberg iOS- und Mac-Anwendungen verschmelzen, so dass iOS-Apps auch unter macOS laufen. Dieser Schritt soll schon dieses Jahr beginnen und in mehreren Iterationen bis 2021 abgeschlossen werden. Entwickler müssen dann nur noch eine einzige App schreiben, die theoretisch mit der gesamten Apple-Hardware zusammenarbeitet.

Das unter dem Codenamen Marzipan laufende Projekt wurde im Juni 2018 während der WWDC-Keynote von Apple vorgestellt. Apple hatte zum Auftakt vier Anwendungen für den Mac veröffentlicht, die auf iOS-Pendants basieren: Sprachnotizen, Nachrichten, Home und Aktien. Wie geht es euch bei dem Gedanken, dass Apple bei seinen Mac von Intel zu ARM wechseln könnte? Schreibt es uns in die Kommentare unterhalb dieses Artikels. Wir und die Leser sind sehr interessiert an eurer Meinung.

