Apple Podcasts+: Enthüllt Apple morgen den neuen Abo-Dienst für Podcasts?

Schon 2020 hörte man immer wieder Gerüchte, dass Apple an weiteren Diensten arbeiten könnte. Oft hörte man von einem digitalen Fitness-Trainer, den Apple erst spät im Jahr ankündigte. Daneben war allerdings auch mehrfach von einem Bezahldienst für Podcasts die Rede. Dieser könnte schon morgen Realität werden.

Kommt Apple Podcasts+?

In einem Tweet gab Vox-Reporter Peter Kafka an, dass er sich sehr sicher sein, dass Apple eine Bezahloption für Podcasts vorbereitet und diese schon am Dienstag zeigen könnte. Normalerweise sticht Kafka nicht durch große Leaks hervor, aber dieser wird aus zuverlässiger Quelle untermauert.

Entwickler Steve Moser gab an, dass Kafka Recht behalten könnte. Wie er ebenfalls auf Twitter mitteilte, entdeckte in der Beta zu iOS 14.5 entsprechende Hinweise. In der Vorabversion findet man nun auch einen Account-Icon unter „Jetzt hören“. Laut Moser könnte dort zukünftig die Verwaltung von bezahlten Abonnements stattfinden. Bislang kann man dort jedoch nur Accountdaten sowie Mitteilungen einsehen und verwalten. In der Vergangenheit tauchte das Profilbild jedoch nur in Apple-Apps auf, die auch einen gewissen Bezahldienst anbieten.

Daneben gibt es einen weiteren Hinweis auf Apple Podcasts+. AppleInsider berichtet, dass Apple temporär keine neuen Podcast-Episoden via iTunes Connect annimmt. Dies wird als klares Zeichen dafür genommen, dass Apple hinter den Kulissen ein größeres Update für die Plattform plant und morgen vorstellen könnte. Der Zeitpunkt wirkt nicht zufällig.

Wie wird Apple Podcasts+ funktionieren?

Das ist die große Frage. Apple stehen potenziell mehrere Möglichkeiten offen. Auf der einen Seite könnte Apple einfach eine Bezahlfunktion in die App integrieren, die ähnlich wie In-App-Abos funktionieren. Du wählst einen Podcast aus und unterstützt ihn direkt mit einem kleinen Obolus. Dafür erhältst du im Gegenzug exklusive Inhalte wie Bonus-Episoden.

Daneben könnte Apple einen eigenständigen Dienst einführen, der eine monatliche Pauschale verlangt. Diese wird dann ähnlich wie bei Apple News+ auf deine abonnierten Kanäle aufgeteilt, die zahlenden Kunden ebenfalls Extras bereitstellen können.

Oder Apple geht den Spotify-Weg und integriert das eben beschriebene Abonnement in Apple Music, um den Musikstreaming-Dienst attraktiver zu gestalten.

Was meint ihr? Kommt Apples Podcasts+ morgen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.