Apple Music App wird für macOS 12.2 komplett umgebaut, um schneller zu werden

Weil Apple keine Release-Notes für die neue Beta von macOS 12.2 veröffentlicht hat, kam die Nachricht erst sehr spät: Die Apple Music App in der neuen Betriebssystemversion wurde komplett neu geschrieben und ist nun eine native App.

Apple Music nutzt in der neuen Version jetzt AppKit und damit native Technik aus macOS. Wie 9to5Mac berichtet, nutzt Apple JET, um Webinhalte in native Apps zu verwandeln.

Apple hatte die Music-App mit macOS Catalina 2019 vorgestellt. Sie ist der Ersatz für die iTunes-App und funktioniert fast genauso auf den anderen Plattformen des Herstellers. Der große Nachteil: Es handelt sich eigentlich um eine Art Web-App, die ihre Inhalte wie ein Browser anzeigt und ist dementsprechend recht langsam. Apple hat nun seine Strategie überdacht und mit macOS Monterey 12.2 kommen größere Änderungen auf die Nutzer:innen zu, wie ein Anwender auf Twitter berichtet.

Die Änderung wirkt sich vor allem auf die Performance der Suchfunktion in der Musik-App aus. Diese ist nun wesentlich höher. Auch beim Blättern in den Suchergebnissen und den anderen Seiteninhalten macht sich die neue Technik bemerkbar. Das Scrollen ist merklich flüssiger geworden, heißt es in dem Bericht von 9to5Mac.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Dem Bericht nach ist die neue App etwas einfacher gestaltet. Das mag daran liegen, dass es sich noch um eine Beta handelt. Vielleicht kommen die visuellen Effekte wieder, oder Apple hat sie aus Performance-Gründen dauerhaft entfernt.

Aus dem 9to5Mac-Bericht geht zudem hervor, dass die Funktion Universal Control, mit der sich ein iPhone oder iPad ohne Zusatzhardware mit dem Trackpad und der Tastatur eines Macs bedienen lässt, noch nicht freigeschaltet wurde. Sie wird nun für das erste Quartal 2022 erwartet.

