In macOS Monterey ist die Safari-Welt wieder in Ordnung

Apple verschiebt die Safari-Favoritenleiste in der Monterey-Beta 10 wieder dorthin, wo sie eigentlich sein sollte. Die neue Beta zeigt, dass die Nutzerproteste doch einen Sinn machten.

Der Safari-Webbrowser in Monterey war wohl die Software, die bisher die meisten Überarbeitungen in einem Apple-Betazyklus hatte. Die neue Optik hatte für viel Ärger gesorgt, weil Apple die Platzierung der Favoritenleiste veränderte.

Seit der aktuellen Beta 10 von macOS Monterey befindet sich die Tab-Leiste jetzt unterhalb der Favoriten-Leiste, oberhalb der Tabs.

Was es noch neues in der Beta 10 von macOS Monterey gibt, teilte Apple nicht mit. Wir nehmen an, dass die finale Version zusammen mit neuen MacBook Pro in der Veranstaltung am Montag, den 18. Oktober 2021 präsentiert wird.

Was hältst du von den Funktionen, die bisher von macOS Monterey bekannt sind? Wirst du auf das neue Betriebssystem updaten oder bleibst du vorerst auf dem alten Stand? Schreibe doch gerne mal deine Entscheidung in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht, wir sind sehr gespannt.

