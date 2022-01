Kensington bringt Sichtschutzfolien für MacBook Pro mit Notch

Wer öfter in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sieht viele Bildschirme von Nachbarn, was dem Datenschutz nicht förderlich ist. So können ohne dass es die Benutzer:innen bemerken, beispielsweise vom Sitzplatz dahinter E-Mails mitgelesen, Kalkulationen eingesehen oder andere Geheimnisse entdeckt werden. Das lässt sich mit einer Sichtschutzfolie verhindern.

Für die neuen MacBook Pro mit Notch gab es so etwas bisher nicht, doch nun hat der Zubehörhersteller Kensington ein Einsehen und hat entsprechende Sichtschutz-Blenden vorgestellt. Die Elite Privacy Screens für die 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle wurden auf der CES 2022 vorgestellt.

Die MagPro Privacy-Folien von Kensington heißen nicht von ungefähr so: Sie werden mit Magneten an den Displays fixiert und verhindern, dass die Displays von mehr als 30 Grad von links oder rechts eingesehen werden können. Der Bildschirm erscheint dann einfach schwarz. Die Folien gibt es sowohl mit einer glänzenden als auch mit einer matten Oberfläche. Preise nannte Kensington noch nicht.

Der iPad-Halter Kensington StudioDock wurde zudem in einer neuen Version auf den Markt gebracht, der das 12,9 Zoll große iPad Pro aufnimmt, das 2021 vorgestellt wurde. Der stationäre Halter und Port-Multiplikator war für das ältere iPad Pro 12,9 Zoll ausgelegt - und das aktuelle Modell ist wegen seiner neuen Bildschirmtechnologie etwas dicker und passte nicht hinein.

Das StudioDock ist mit einer drehbaren magnetischen Befestigungsplatte ausgerüstet, die das iPad sichert. Es wird über USB-C mit dem Kensington Dock verbunden, das Anschlüsse wie USB-A-, Ethernet- und HDMI besitzt und daraus eine Art Desktop-Rechner zaubert. Im Sockel sind unten noch zwei Qi-Ladegeräte eingebaut - damit lässt sich dann zum Beispiel das iPhone oder die Hülle der AirPods aufladen. Ein optionales Apple Watch-Ladegerät soll auch noch kommen.

Verwendest du eine Sichtschutzfolie für dein Notebook? Schreibe uns einmal die Beweggründe für deine Entscheidung.