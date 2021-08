Apple kauft Primephonic, plant klassische Apple-Music-App

Fans von klassischer Musik können sich freuen, denn das umfangreiche Angebot von Primephonic kommt zu Apple und wird damit auch günstiger. Wie Apple bekannt gegeben hat, übernimmt man Primephonic und schließt das aktuelle Angebot schon zum 7. September. Primephonic-Abonennt:innen bekommen in diesem Zuge nun sechs Monate Apple Music kostenlos und eine Rückerstattung bereits gezahlter Abo-Kosten.

Wenn Apple sich dann das umfangreiche Archiv einverleibt hat, werden auch die Primephonic-Extras wie die für klassische Musik optimierte Such- und Browse-Funktion, erstklassige Audioqualität, handverlesene Expertenempfehlungen und umfangreiche kontextbezogene Details zu Repertoire und Aufnahmen mit in Apples Katalog einfließen. Wer bisher alle Features des Dienstes nutzen wollte, musste dafür 15 Euro zahlen. Zukünftig gibt es das für 10 Euro bei Apple.

„Wir lieben und respektieren die klassische Musik, und Primephonic hat sich zu einem Fan-Favoriten für Klassik-Enthusiasten entwickelt“, sagte Oliver Schusser, Vizepräsident von Apple Music und Beats, in einer Stellungnahme.

Neue Apple-Music-App, neue Funktionen

Um Klassiklieber:innen dann aber auch ein besseres Erlebnis zu ermöglichen, will Apple eine eigenständige Klassik-App starten. Das soll aber erst im kommenden Jahr so weit sein. Dann wird auch „die von den Fans geschätzte Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen kombiniert“, heißt es in der Ankündigung von Apple.

Apple bietet bis zum Start der neuen App bereits Zugang zu Hunderttausenden von klassischen Alben, die alle in Lossless und High-Resolution Audio vorliegen, sowie zu Hunderten von klassischen Alben in Apple Musics Spatial Audio. Neues Material kommt ständig hinzu.

