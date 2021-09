Apple hat möglicherweise eine Lösung für das Biegen von Batterien für das faltbare iPhone gefunden

Apple erforscht Medienberichten zufolge weiterhin an Möglichkeiten, Batterien künftig so zu gestalten, dass sie flexibel genug sind, um über die ganze Fläche eines faltbaren Smartphones verteilt zu werden (via AppleInsider). Das ist ein spannendes Konzept. Der Hintergedanke ist, dass eine großflächige, aber dünne Batterie dafür sorgen kann, dass ein Falt-iPhone genügend Power bietet, aber kein dicker Klotz wird.

Ein neu veröffentlichter Patentantrag zeigt, dass Apple bereits eine entsprechende Entwicklung in der Schublade hat. Das Patent beschreibt eine „flexible Batteriekonfiguration“ und befasst sich mit der Anordnung von Batteriezellen in einem schlanken Gehäuse.

Die Batterie ermöglicht ein flexibles iPhone-Display

Laut Patent wird durch die Anordnung eine flexible Bewegung des Geräts ermöglicht: „Die elektronischen Geräte können einen Scharnierabschnitt aufweisen, der sich entlang einer Länge des ersten Geräteabschnitts und einer Länge des zweiten Geräteabschnitts erstreckt“, heißt es. „Der zweite Vorrichtungsabschnitt kann mit dem ersten Vorrichtungsabschnitt um den Scharnierabschnitt herum biegsam verbunden sein.“

Apple hat bereits in der Vergangenheit Batterien in verschiedenen Formen hergestellt, um den Platz beispielsweise ab dem MacBook 2015 besser zu nutzen. Anders als damals nutzt das neue Patent aber eine einzige Einheit für den Akku und keine verbundenen Elemente.

Zudem gab es 2020 bereits ein Patent für eine iPhone-Batterie. Zusammengenommen mit der neuen Entwicklung könnte Apple nun alles zusammen haben, um eine praktikable Lösung für das Biegen von Batterien für ein faltbares iPhone zu haben.

