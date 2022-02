Aldi 4K-Fernseher mit 65 Zoll für 549 Euro im Angebot

Wer will in 4K auf großem Bildschirm Filme und Serien oder Sport sehen? So ziemlich jeder, oder? Von Aldi kommt ein Medion X16566 in den Handel, der genau das ermöglich. Der Flachbildfernseher ist 65 Zoll groß, enthält einen HD-Triple-Tuner (DVB-S2, -C, -T2 HD) und unterstützt HDR (High-Dynamic-Range) sowie Dolby Vision.

Die LEDs beherrschen Micro-Dimming, um den Bildschirm partiell abzudunkeln. Der Fernseher ist ein sogenannter Smart-TV, der Apps für Netflix und Amazon Prime enthält. Dazu kommt ein Mediaplayer und ein Internetbrowser.

Der Medion X16566 beherrscht WLAN und ist mit 4 HDMI-Eingänge für die Übertragung von HD-Bild- und Tonsignalen ausgerüstet.

Technische Details Aldi Medion X16566

Energieeffizienzklasse F (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: ca. 90 kWh/1.000 Std.

Energieverbrauch (HDR): ca. 134 kWh/1.000 Std.

Bildschirmdiagonale: ca. 163,8 cm (65") (3.840 x 2.160 px)

DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2:

Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264, H.265, HEVC)1

10.000 Programmspeicherplätze

Programmsperre durch Passwort

Favoritenliste

Common Interface (CI+) Slot

Paneldaten:

Statischer Kontrast von 1.300:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 27.000:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (typ.)

Audio:

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen, 2 x 12 W RMS

DTS-HD-Unterstützung

Anschlüsse:

Antennenanschluss

Satellitenanschluss

2 x USB

1 x LAN RJ-45

4 x HDMI® 2.0 mit HDCP-2.2-Entschlüsselung

1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV)

AV-in (Cinch)

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Digital Audio-out (SPDIF) (optisch)

Abmessungen/Gewicht:

Mit Füßen, B x H x T: ca. 146 x 91 x 25 cm

Ohne Füße, B x H x T: ca. 146 x 84,5 x 7,5 cm

Abstand zwischen den Füßen: ca. 124,5 cm

Ca. 19,4 kg/19,7 kg (ohne Füße/mit Füßen)

Der Medion UHD-Smart-TV X16566 kostet 549 Euro und ist nur im Aktionszeitraum von 10.02.2022 bis zum 05.03.2022 bestellbar. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5 - 15 Werktagen, teilte Aldi mit.

