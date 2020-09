iMac (2020) jetzt mit bis zu 180 Euro Rabatt sichern

Der neue iMac ist jetzt bei Gravis zwar nicht mehr ganz so günstig wie noch bei dem Ebay-Schnäppchen, aber immer noch günstiger als bei vielen Konkurrenten. Zudem gibt es aktuell nur zwei Versionen, die laut dem Apple-Händler sofort lieferbar sind. Das dritte Modell, bei dem Gravis Rabatt gewährt, kann aber vorbestellt werden. Wann es allerdings genau geliefert werden kann, hängt derzeit an Apple. Die Lieferzeiten sind in diesem Jahr Corona-bedingt immer wieder in Glücksspiel bei den neuen Geräten. Du kannst aber alternativ auch schauen, ob dein Wunsch-iMac in einer der Gravis-Filialen verfügbar ist und den Rechner dann vor Ort kaufen.



2 /2

Die Rabatte lohnen sich aber auf jeden Fall. Du zahlst im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von Apple bis zu 180 Euro weniger. Zudem gibt es aktuell noch die Gravis-Ankauf-Aktion, bei der es bis zu 120 Euro Extra-Guthaben beim Verkauf eines Alt-Rechners gibt. Dabei lohnt sich aber wie immer einmal vorab der Blick auf Ebay und Co, ob man da seinen gebrauchten Mac nicht besser verkauft bekommt.

Die Angebote für den neuen iMac sind gut. Andere Händler locken aber auch schon mit ähnlichen Rabatten, so zum Beispiel Cyberport, Notebooksbilliger und Mactrade.

► Überblick alle iMac (2020)-Angebote

Diese Varianten des neuen iMacs mit 27 Zoll sind jetzt reduziert:

Die technischen Spezifikationen und der Lieferumfang:

27 Zoll Retina 5K Display mit 5120 x 2880 Auflösung

6-Core Intel Core i5-Prozessor der 10. Generation

AMD Radeon Pro 5300 Grafik

SSD-Speicher

Zwei Thunderbolt 3 (USB-C)-Anschlüsse

Vier USB-A-Anschlüsse

Gigabit Ethernet-Anschluss

1080p FaceTime HD-Kamera

802.11ac WLAN und Bluetooth 5.0

Magic Mouse 2

Magic Keyboard

► Überblick alle iMac (2020)-Angebote