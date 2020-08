300 Euro günstiger: Tiefpreis beim neuen iMac

Gravis hat dabei den Rotstift bei mehreren Modellen des neuen iMac 27 Zoll-Modell mit Retina 5K (Modell 2020) angesetzt. Der iMac ist erst seit Kurzem erhältlich. Das erste Angebot ist für ein iMac 27 Zoll-Modell mit Retina 5K, 6-Core i5 3,3 GHz, 8 GB RAM und 512 GB SSD. Bei Gravis direkt - also in den Stores oder im Onlineshop - kostet der iMac 2.241 Euro. Wenn du bei Ebay bestellt bekommst du den Rechner jetzt für nur 1.949,90 Euro - du sparst also satte 291,11 Euro, was rund 12 Prozent Rabatt entspricht. Ein klasse Angebot für einen gerade erst vorgestellten iMac. Ebenfalls reduziert ist der iMac 27 Zoll mit i5-CPU mit 3,1 GHz, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Der Preis liegt bei Ebay bei 1.819,90 Euro (regulär 2.046,05 Euro).

► iMac 27 Zoll-Modell mit Retina 5K, 6-Core i5 3,3 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD bei Ebay

► iMac 27 Zoll-Modell mit Retina 5K, 6-Core i5 3,1 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD bei Ebay

Die technischen Spezifikationen und der Lieferumfang:

27 Zoll Retina 5K Display mit 5120 x 2880 Auflösung

6-Core Intel Core i5-Prozessor der 10. Generation

AMD Radeon Pro 5300 Grafik

SSD-Speicher

Zwei Thunderbolt 3 (USB-C)-Anschlüsse

Vier USB-A-Anschlüsse

Gigabit Ethernet-Anschluss

1080p FaceTime HD-Kamera

802.11ac WLAN und Bluetooth 5.0

Magic Mouse 2

Magic Keyboard

