Amazon Music Unlimited testen: So sicherst du dir einen 10 Euro-Gutschein für Amazon

In schöner Regelmäßigkeit hat Amazon ähnliche Aktionen am Start: Du bekommst dabei für das Ausprobieren eines Dienstes einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro. Natürlich ist die Test-Phase kostenlos und du kannst jederzeit kündigen, falls dir der Dienst nicht gefällt.

Amazon Music Unlimited testen und 10 Euro Gutschein absahnen.

Amazon hat für den hauseigenen Unlimited Musik-Streamingsdienst diese neue Aktion gestartet. Bisher gab es die Möglichkeit, Amazon Music für 30 Tage gratis zu testen - jetzt gibt es auch noch Geld obendrauf.

Laut Amazon ist das Angebot aber nicht allgemein verfügbar. Wenn du Amazon-Kunde bist und dich mit deinem Account einloggst, siehst du auf dieser Seite, ob dir der Gutschein angeboten wird. Falls du nicht die Bedingungen erfüllst, meldet Amazon, dass dein Account für die Aktion nicht qualifiziert ist. Ansonsten musst du jetzt nur den Gratis-Test starten und abwarten.

Falls du später das Abo nicht behalten möchtest, musst du selbst kündigen. Ansonsten geht es in ein kostenpflichtiges Abo über: Das Unlimited-Abo kostet derzeit regulär 7,99 Euro monatlich für Prime-Kunden und 9,99 Euro ohne Prime-Abo.

Amazon Music Unlimited bietet die folgenden Mitgliedschaften:

Prime-Mitglieder: 7,99 Euro/Monat oder 79 Euro/Jahr

Non-Prime Mitglieder: 9,99 Euro/Monat

Studenten: 4,99 Euro/Monat

Familien bis zu 6 Personen: 14,99 Euro/Monat oder 149 Euro/Jahr

Limitiert auf ein Echo Gerät: 3,99 Euro/Monat



Übrigens: Bei Amazon ist mittlerweile das HD-Music-Streaming inklusive. Du musst also nicht tiefer in die Tasche greifen, um die bestmögliche Streamingqualität zu bekommen, was sich besonders in Verbindung mit den passenden Lautsprechern bezahlt macht.

Das Angebot gilt vorerst bis zum 4. August und für die ersten 10.000 Kunden. Amazon behält sich aber vor, die Aktion früher zu beenden. Der Gutscheincode kommt im Anschluss per E-Mail und kann innerhalb von 30 Tagen ab einem Bestellwert von 30 Euro eingelöst werden. Alle Teilnahmebedingungen findest du auf der Sonderseite zur Aktion.

►Jetzt Freimonat für Amazon Music und Gutschein sichern!

