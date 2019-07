19.07.2019 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.07.2019 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Fitnesstracker, Smartwatches und andere Wearables liegen derzeit bei vielen Menschen im Trend. Ob als einfacher Schrittzähler oder Workout-Unterstützer wird auch die Apple Watch von vielen Nutzern als Fitnesstracker verwendet. Natürlich zählt die Watch die Schritte mit, aber einige Nutzer fragen sich , wo man die Anzahl der Schritte einsehen kann, da Apple dies zu sehr im System versteckt - und zwar sogar doppelt.

Das iPhone kann schon lange Ihre Schritte zählen und natürlich macht es die Apple Watch besser, da sie immer mit dabei ist. Allerdings hat sich Apple gegen den üblichen Trend zu Schritt-Zielen entschieden und unterteilt die täglichen Ziele in Kalorien(Bewegung), Stehen und Training. Eine Benachrichtigung über beispielsweise 10.000 Schritte sucht man daher vergebens. Jedoch besteht die Möglichkeit die Schrittanzahl manuell zu überprüfen.

Schritte auf der Apple Watch anzeigen lassen

Ihr Apple Watch zählt jeden Schritt den Sie zurücklegen. Doch eine schnelle und einfache Anzeige integrierte Apple dennoch nicht. Vielmehr müssen Sie dazu die Aktivitäts-App auf dem Home-Bildschirm öffnen. Scrollen Sie anschließend mit der Digital Crown nach unten. Am unteren Ende können Sie nun die zurückgelegte Strecke sowie die getätigte Schrittanzahl überprüfen.

Produkthinweis Apple Watch Series 4 (GPS) 40 mm Aluminiumgehäuse, Space Grau, mit Sportarmband, Schwarz Preis: 428,95 €

So zeigt Ihnen Ihr iPhone die Schrittzahl der Apple Watch an

Während auf der Apple Watch jedoch nur eine tägliche Zusammenfassung geliefert wird, können Sie am iPhone auch in vergangenen Tagen nach Ihrer Schrittzahl schauen. Öffnen Sie dazu die Aktivitäts-App auf Ihrem iPhone. Wählen Sie im Reiter „Verlauf“ oben links einen Tag aus. Scrollen Sie nun bis zum unteren Ende. Dort werden Ihnen die Schrittanzahl des gewählten Tages sowie die zurückgelegte Strecke angezeigt. Beachten Sie dabei, dass die Werte nicht in Echtzeit zwischen Apple Watch und iPhone synchronisiert werden, sodass es einen Augenblick dauern kann, bis sich die Werte aktualisiert haben.

Anzeige